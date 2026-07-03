Safra brasileira 2026 de trigo está em fase decisiva de implantação

A triticultura brasileira tem mostrado crescimento constante nos últimos anos. Em 2025, a moagem total de trigo no país atingiu 13,275 milhões de toneladas, um aumento de 0,6% em relação ao ano anterior, segundo a Abitrigo (Associação Brasileira da Indústria do Trigo).



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