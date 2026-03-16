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Safra de grãos está estimada em 353,4 milhões de toneladas

Resultado mantém perspectiva de novo recorde na série histórica da Conab

Record News Rural|Do R7

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A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) prevê que a safra brasileira de grãos para o ciclo 2025-2026 atinja 353,4 milhões de toneladas, um leve aumento em relação à temporada anterior.

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