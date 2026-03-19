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São Vicente Férrer é um dos principais produtores do Nordeste

Produção na cidade pode chegar a 15 toneladas por hectare em um ano

Record News Rural|Do R7

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Uma cidade no agreste pernambucano tem ganhado destaque pela produção de bananas.

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