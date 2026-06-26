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Setor de café solúvel vai participar de audiência nos Estados Unidos

Reunião sobre tarifa, de até 37,5%, acontecerá no dia 6 de julho em Washington

Record News Rural|Do R7

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Indústria brasileira de café solúvel se prepara para audiência nos Estados Unidos, em julho, para tentar barrar novas tarifas sobre o produto. Setor teme impactos econômicos e perda de competitividade.

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