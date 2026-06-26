Setor de café solúvel vai participar de audiência nos Estados Unidos

Indústria brasileira de café solúvel se prepara para audiência nos Estados Unidos, em julho, para tentar barrar novas tarifas sobre o produto. Setor teme impactos econômicos e perda de competitividade.



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