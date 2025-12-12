Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Setor de flores estima alta nas vendas em 2026

Para 2026, apesar de fatores adversos, mercado deve continuar aquecido

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O mercado da floricultura está em alta devido ao investimento e à colheita de boa qualidade, de acordo com o diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • economia
  • brasil
  • record-news-rural
  • agronegocio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.