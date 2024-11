Situação das exportações nacionais de café é ‘caótica’, explica diretor do Cecafé

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (29), Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), destaca que o Brasil tem um papel de grande relevância nas exportações do grão para o mundo todo, mas enfrenta problemas logísticos com sua escoação: diversos importadores podem esperar meses pelas encomendas. Segundo Heron, há 1,7 milhão de sacas paradas nos portos brasileiros desde julho — situação descrita como “caótica” e "preocupante" pelo diretor, já que pode ter grande impacto na economia nacional.