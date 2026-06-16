Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

SP registra superávit de US$ 8,37 bi na balança comercial do agro

Exportações atingiram US$ 10,85 bi; complexo sucroalcooleiro e carnes lideraram

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O agronegócio paulista registrou superávit de mais de US$ 8 bilhões nos primeiros cinco meses do ano. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agronegócio
  • São Paulo (Estado)
  • economia
  • exportacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.