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Técnica é usada para acelerar a engorda do gado

Terminação Intensiva a Pasto cresce 300% em cinco anos; Centro-Oeste lidera investimentos

Record News Rural|Do R7

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A técnica de TIP (Terminação Intensiva a Pasto) tem revolucionado a pecuária no Brasil, crescendo 300% nos últimos cinco anos e sendo adotada por 15% dos pecuaristas.

Combinar recursos naturais com precisão nutricional traz benefícios econômicos significativos, elevando a produtividade e a competitividade da pecuária nacional.




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