Técnica é usada para acelerar a engorda do gado

A técnica de TIP (Terminação Intensiva a Pasto) tem revolucionado a pecuária no Brasil, crescendo 300% nos últimos cinco anos e sendo adotada por 15% dos pecuaristas.

Combinar recursos naturais com precisão nutricional traz benefícios econômicos significativos, elevando a produtividade e a competitividade da pecuária nacional.

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