Trigo tem redução de 16,7% na área plantada, mas compensa com previsão de aumento de 19% na produção

Os preços internos do trigo caíram na última semana, seguindo o mercado externo e a paridade de importação. Segundo levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as estimativas de oferta e demanda interna apontam uma produção menor em 2025.



Dados do Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) revelam queda de 16,7% na área plantada na atual temporada, com 2,55 milhões de hectares. A produtividade, no entanto, deve compensar com um aumento de 19%, alcançando 3,07 toneladas por hectare.



Com as importações aquecidas , os maiores estoques de passagem no mês de julho devem manter a disponibilidade elevada. A produção em 2025 está estimada em 7,81 milhões de toneladas, apenas 1% abaixo do ano anterior, o que contribui para a reserva interna.