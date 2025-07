Produtores de trigo no sul do Brasil enfrentam desafios no campo devido aos eventos climáticos

Os produtores de trigo no sul do Brasil estão em alerta devido às chuvas no Rio Grande do Sul e às geadas em áreas do centro-sul. As tempestades que atingiram a região nos últimos dias causaram interrupções nos trabalhos de campo e perdas em algumas áreas. Apesar do alerta, pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) indicam que o clima mais frio pode favorecer as lavouras. Dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) mostram que, até 21 de junho, 56,6% da área estimada foi semeada. Ainda nos dados, a companhia também confirmou a semeadura em Santa Catarina e do início da colheita em Goiás .