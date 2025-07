Universidade aproxima conhecimento acadêmico e produtores rurais no norte fluminense

Durante a 18ª edição da Semana do Produtor Rural, a UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro) oferece 62 cursos de qualificação, atendendo aos produtores rurais , técnicos agrícolas e estudantes. Esses cursos são tanto teóricos quanto práticos, abordando temas como cultivo, criação de animais e formulação de ração.



O agronegócio tem sido importante para o desenvolvimento sustentável da região, gerando empregos e melhorando a infraestrutura no campo.



Em parceria com a UENF, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Rio de Janeiro também lançou o plano safra para estimular financeiramente os pequenos produtores.