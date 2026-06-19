Universidade desenvolve ferramenta para análise de solo
Teste pode ser feito na propriedade e o resultado sai em 45 minutos
Pesquisadores da Unesp desenvolveram uma tecnologia inovadora que pode transformar a análise de solos, permitindo identificar a presença de fósforo de forma rápida, prática e com baixo custo.
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