Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Universidade desenvolve ferramenta para análise de solo

Teste pode ser feito na propriedade e o resultado sai em 45 minutos

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Pesquisadores da Unesp desenvolveram uma tecnologia inovadora que pode transformar a análise de solos, permitindo identificar a presença de fósforo de forma rápida, prática e com baixo custo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Tecnologia
  • Unesp (Universidade Estadual Paulista)
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.