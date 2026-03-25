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Usinas finalizam estoques de etanol no fim de safra

Oferta reduzida e condições climáticas influenciam cotações do combustível em São Paulo

Record News Rural|Do R7

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Os preços do etanol hidratado permanecem estáveis em São Paulo devido à redução na oferta com o encerramento da safra 2025-2026. As usinas estão finalizando estoques ou cumprindo contratos previamente negociados.

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