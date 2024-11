Vaca brasileira é a mais valiosa do mundo, avaliada em R$ 24 milhões; veja imagens!

Carina FIV do Kado é a vaca mais valiosa do mundo e foi avaliada em R$ 24 milhões no Leilão Cataratas Collection, que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná , no dia 22 de novembro. Da raça Nelore, ela tem de 36 meses e já conquistou títulos importantes, como a vitória na Exposição Internacional de Nelore em 2023 e 2024, em Uberaba, Minas Gerais .