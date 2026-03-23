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Valor do limão tem alta e pode ser repassado para o consumidor final

Tempo instável afeta qualidade da variedade taiti, elevando preços em março

Record News Rural|Do R7

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O limão está mais caro no mercado: a caixa no campo está sendo comercializada a R$ 27,00. O tempo nublado tem afetado a qualidade do fruto.

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