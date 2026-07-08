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Valores do tomate variam de acordo com oferta

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, preços registram alta

Record News Rural|Do R7

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Com a proximidade do final da primeira parte da safra de inverno, os preços do tomate estão variando de acordo com a oferta disponível.

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