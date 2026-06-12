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Vendas de carne ao exterior bateram recorde na parcial de janeiro a maio

Exportações somaram 1,36 milhão de toneladas; volume é 14,4% maior que no mesmo período do ano passado

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras de carne atingiram um novo recorde: entre janeiro e maio deste ano, foram embarcadas 1,36 milhão de toneladas.

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