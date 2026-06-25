Volume exportado de café recua na parcial da safra

As exportações de café do Brasil caíram 18% na safra 2025-2026, totalizando 35,4 milhões de sacas, mas a receita se manteve em US$ 13,6 bilhões graças aos preços elevados. A redução no volume se deve à menor produção e aos estoques baixos, enquanto produtores seguraram vendas. A nova safra começa a avançar, mas ainda sem impacto nos embarques.



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