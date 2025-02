‘Ainda Estou Aqui’ é uma lição, e Eunice Paiva é exemplo para o mundo, afirma produtor do longa

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (23), Rodrigo Teixeira, um dos produtores do filme Ainda Estou Aqui, afirmou que a obra busca retratar um “drama familiar que pode acontecer com qualquer um, de qualquer país”. Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa recebeu três indicações ao Oscar 2025 e garantiu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama para Fernanda Torres, que interpretou Eunice Paiva.



Sobre as indicações ao Oscar, também anunciadas nesta quinta-feira (23), Teixeira destacou que o filme é uma lição sobre “o que não deve ser feito em relação ao desaparecimento” de pessoas durante a ditadura militar. Ainda assim, ele reforçou que a obra também é um símbolo de resiliência, evidenciada pela força de Eunice Paiva ao cuidar de sua família durante o regime autoritário.



Teixeira classificou o longa como “importantíssimo” no cenário internacional , por trazer à tona uma realidade vivida não apenas no Brasil, mas também em outros países.