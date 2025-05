Corinthians promove evento para conscientização sobre abuso e exploração sexual de atletas mirins

O Corinthians realizou, no início da semana, um evento voltado à conscientização de profissionais das categorias de base sobre a identificação e atuação em casos de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Para atletas, a vida pessoal e profissional estão intimamente conectadas, e essa relação é ainda mais sensível quando o assunto é a proteção dos jovens.



Com esse pensamento, o clube promoveu um encontro para debater e refletir sobre temas sérios relacionados à segurança e integridade das jogadoras menores de idade. A iniciativa integra o programa Corinthians & Integridade.



Em 2024, o governo federal sancionou uma lei que torna obrigatória a capacitação de profissionais que trabalham na formação de atletas mirins, para que estejam preparados para identificar e agir corretamente diante de situações de abuso e exploração sexual.



Rafaela Esteves, diretora das categorias de base do Corinthians feminino, ressalta a importância do evento, destacando que a pauta ainda é delicada e marcada por muita falta de informação. Ela enfatiza que profissionais que atuam na linha de frente com crianças, jovens e adolescentes precisam estar cada vez mais preparados e munidos dessas informações para saber como proceder após o relato de um abuso.



