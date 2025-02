'Elas com a Bola': Corinthians estuda ampliar uso do CT Joaquim Grava para o time feminino

A diretoria do Corinthians planeja ampliar o uso do CT Joaquim Grava para a equipe feminina a partir de 2025. Atualmente, as Brabas treinam no centro de treinamento das categorias de base, localizado próximo ao Grava.



O objetivo da mudança é oferecer às jogadoras a mesma estrutura de alto nível disponível para o time masculino. A possibilidade já vinha sendo discutida há anos e atende a um pedido antigo das atletas, que manifestaram o desejo de compartilhar o CT do clube.



