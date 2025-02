'Elas com a Bola': Vanessinha, atacante do Cruzeiro, sofre trauma no joelho direito

O anunciou mais uma baixa no elenco feminino. A atacante Vanessinha sofreu um trauma no tornozelo direito durante o treinamento feito na última sexta-feira (24). Após a realização de exames, foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica, realizada com sucesso na manhã desta segunda-feira (27). O clube informou que a atleta deve receber alta hospitalar nas próximas horas e dará continuidade à recuperação no departamento médico.



Esta é a terceira lesão confirmada entre as Cabulosas durante a pré-temporada. Na semana passada, a zagueira Vitória Calhau passou por cirurgia após uma ruptura no menisco medial do joelho direito. Já a goleira Leilane segue em tratamento para uma lesão parcial no ligamento colateral, também no joelho direito.



