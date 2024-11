Veja a íntegra da vitória do Corinthians sobre o Fortaleza no 1ª jogo da Copinha Feminina

O Corinthians bateu o Fortaleza por 1 a 0 no primeiro jogo da Copa São Paulo Feminina de 2024, que aconteceu no Estádio do Canindé, em São Paulo, nesta quinta-feira (28). Manu Olivan marcou para o Timão aos 32 minutos do primeiro tempo e garantiu a vitória.



A Copinha ainda está na fase de grupos, que classifica para o mata-mata das próximas etapas. As partidas transmitidas pela RECORD NEWS ocorrerão em:



• 1º de dezembro, às 17h45: Corinthians x Cruzeiro

• 5 de dezembro, às 15h: Palmeiras x Flamengo

• 7, 8 ou 9 de dezembro: quartas de final

• 11 ou 12 de dezembro: semifinais

• 15 de dezembro: final