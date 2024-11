Veja o momento em que urna pega fogo em Washington, nos Estados Unidos

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da explosão que destruiu quase todas as cédulas de uma urna de votação em Washington, nos Estados Unidos , na semana passada. A polícia segue em busca do suspeito, que fugiu em um carro logo após incendiar a caixa. O governador do estado disse que aumentou a segurança para garantir que todos os votos sejam contabilizados.



