Como é o carro elétrico que bateu recorde mundial após quase chegar a 480 km/h

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Yangwang U9, da fabricante chinesa BYD, estabeleceu um novo recorde mundial ao atingir 472,41 km/h em testes na Alemanha.

A versão Track Edition do U9 possui quatro motores elétricos, totalizando 2.960 cv, superando o antigo recordista Rimac Nevera.

O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,36 segundos, superando a Ferrari SF90 Stradale.

Com funções exclusivas como "dançar" e saltar, o Yangwang U9 ainda não está disponível para venda no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A versão Track Edition do Yangwang U9, da fabricante chinesa BYD Divulgação/BYD

O superesportivo elétrico Yangwang U9, da fabricante chinesa BYD, conquistou o título de carro elétrico de produção mais rápido do mundo ao atingir a marca de 472,41 km/h em testes realizados na famosa pista de Papenburg, na Alemanha.

Segundo a própria fabricante, que divulgou um comunicado sobre o teste na terça-feira (26), o recorde foi alcançado pelo piloto profissional Marc Basseg, dirigindo a versão Track Edition do Yangwang U9. Essa versão é um modelo comercializável, ou seja, pode ser comprado e usado legalmente em ruas e estradas, desde que equipado com itens obrigatórios, como faróis e placas.

A pista de Papenburg, onde o resto foi realizado, fica localizada ao norte da Alemanha, próximo à divisa com a Holanda, e é um circuito de 55,3 km reconhecido mundialmente por avaliar carros de alto desempenho.

A versão Track Edition do Yangwang U9 é equipada com quatro motores elétricos, um para cada roda. Cada motor produz 744 cavalos de potência (cv), uma unidade que mede a força do motor. Juntos, os quatro motores geram 2.960 cv, uma potência muito superior ao Rimac Nevera R, o antigo recordista, que tem 1.989 cv.

‌



O Yangwang U9 tem uma relação peso-potência de mais de 1.000 cv por tonelada, enquanto o Nevera tem cerca de 800 cv. Essa relação indica quanta potência o carro tem em relação ao peso, o que afeta diretamente a velocidade e aceleração.

Segundo a fabricante chinesa, o U9 também possui um difusor dianteiro em fibra de carbono, uma peça leve que melhora a aerodinâmica, ajudando o carro a cortar o ar em altas velocidades.

‌



No ano passado, a versão padrão do Yangwang U9, menos potente, já havia atingido 391,94 km/h na mesma pista de Papenburg, também com Marc Basseg ao volante. Embora impressionante, essa marca não superava o recorde do Rimac Nevera, que chegou a 431,45 km/h.

Agora, a Track Edition do U9 alcançou quase 480 km/h, aproximando-se de hipercarros a gasolina, como o Bugatti Chiron Supersport 300+, superesportivo de luxo da marca francesa, que chegou a 489 km/h em 2019.

‌



Aceleração e desempenho

Além da velocidade máxima, o Yangwang U9 se destaca pela aceleração. Ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,36 segundos, um tempo menor que o da Ferrari SF90 Stradale, que leva 2,5 segundos.

A Ferrari SF90 Stradale é um superesportivo híbrido que combina um motor V8 biturbo (um motor a gasolina com dois turbocompressores para maior potência) e três motores elétricos em um sistema híbrido plug-in, que pode ser recarregado na tomada.

A velocidade máxima padrão do Yangwang U9 é de 309 km/h, enquanto a da Ferrari SF90 Stradale chega a 340 km/h. No entanto, com as limitações removidas para o teste, o U9 Track Edition superou os 470 km/h.

Funções inovadoras: salto e dança

O Yangwang U9 não é apenas rápido. Ele também tem funções únicas, como a capacidade de “dançar” ao som de músicas e saltar para desviar de buracos.

O sistema hidráulico de resposta rápida, uma tecnologia que usa fluidos para mover a suspensão, permite que o carro eleve a carroceria em até 75 milímetros em apenas meio segundo.

Em uma demonstração da BYD, o U9 atingiu 120 km/h e percorreu cerca de seis metros no ar durante um salto utilizando esse sistema hidráulico, o que pode ser útil para evitar buracos em ruas ou pistas.

Além disso, o U9 pode “dançar” em apresentações que sincronizam movimentos da suspensão com caixas de som externas e luzes piscantes, criando um espetáculo visual e sonoro, segundo a fabricante.

O Yangwang U9, no entanto, ainda não é vendido no Brasil. Na China, o preço inicial é de 1,68 milhão de renminbi (cerca de R$ 1,3 milhão).

No ano passado, a BYD ultrapassou a Tesla, do bilionário Elon Musk, e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em volume de vendas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual é o carro elétrico que bateu recorde mundial de velocidade? O carro elétrico que bateu o recorde mundial de velocidade é o Yangwang U9, da fabricante chinesa BYD. Ele alcançou a marca de 472,41 km/h em testes realizados na pista de Papenburg, na Alemanha. Quem foi o responsável por alcançar esse recorde? O recorde foi alcançado pelo piloto profissional Marc Basseg, que dirigiu a versão Track Edition do Yangwang U9 durante os testes. O que caracteriza a versão Track Edition do Yangwang U9? A versão Track Edition do Yangwang U9 é um modelo comercializável, equipado com quatro motores elétricos, um para cada roda, que juntos geram 2.960 cv de potência. Essa versão também possui um difusor dianteiro em fibra de carbono, que melhora a aerodinâmica do veículo. Como se compara o Yangwang U9 com o Rimac Nevera? O Yangwang U9 tem uma potência significativamente superior ao Rimac Nevera, que possui 1.989 cv. Além disso, o U9 apresenta uma relação peso-potência de mais de 1.000 cv por tonelada, enquanto o Nevera tem cerca de 800 cv. Qual é a aceleração do Yangwang U9? O Yangwang U9 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,36 segundos, superando o tempo da Ferrari SF90 Stradale, que leva 2,5 segundos para alcançar a mesma velocidade. Quais são as características únicas do Yangwang U9? Além da velocidade, o Yangwang U9 possui funções únicas, como a capacidade de "dançar" ao som de músicas e saltar para desviar de buracos. O sistema hidráulico de resposta rápida permite que o carro eleve a carroceria em até 75 milímetros em meio segundo. O Yangwang U9 está disponível para venda no Brasil? Atualmente, o Yangwang U9 não está disponível para venda no Brasil. Na China, o preço inicial é de 1,68 milhão de renminbi, o que equivale a cerca de R$ 1,3 milhão. Qual é a posição da BYD no mercado de veículos elétricos? No ano passado, a BYD ultrapassou a Tesla e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo em volume de vendas.

