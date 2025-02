Altas da taxa Selic ‘já estavam previstas’, afirma especialista

Em entrevista ao Jornal da Record News desta quarta-feira (29), George Sales, coordenador do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade UniFECAF, comentou os impactos da quarta alta seguida da Selic anunciada pelo Banco Central .



Segundo Sales, o preço dos alimentos , a energia e o setor de serviços são os itens que mais têm interferido nos índices inflacionários, além do reajuste no valor dos combustíveis, “que puxa ainda mais a inflação”.