Acidente na Espanha mata jogador Diogo Jota e irmão

Polícia espanhola investiga causas de acidente que matou o jogador Diogo Jota e o irmão

A polícia espanhola investiga as causas do acidente que resultou na morte do jogador português Diogo Jota e seu irmão, André Silva. Durante uma viagem para o Reino Unido, o pneu do carro em que estavam explodiu durante uma ultrapassagem, fazendo com que o veículo saísse da pista e pegasse fogo.

Diogo Jota havia passado por uma cirurgia pulmonar e foi desaconselhado a viajar de avião por motivos médicos. Com 28 anos, ele era conhecido por sua atuação no Liverpool, onde marcou 65 gols em 182 partidas. No acidente, ele estava acompanhado de seu irmão, também jogador; ambos faleceram no local.

Torcedores do Liverpool prestaram homenagens a Jota no estádio do clube. Ele deixa três filhos e sua esposa, com quem havia se casado recentemente. A investigação policial está focada em determinar se o excesso de velocidade e as condições da rodovia contribuíram para a tragédia.

