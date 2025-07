Alerta de ressaca no Rio de Janeiro continua até quinta-feira (31) Marinha emite aviso e prefeitura fecha ruas próximas à orla Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h50 ) twitter

Rio de Janeiro segue em alerta para ressaca até quinta (31)

A Marinha mantém o alerta de ressaca no Rio de Janeiro até as 21h de quinta-feira, com previsão de ondas de até 3,5 metros. Na terça-feira (29), o avanço do mar interditou duas faixas na Praia do Leblon.

Como medida preventiva, a prefeitura fechou algumas ruas próximas à orla e recomenda que ciclistas evitem circular na região durante o período de alerta para garantir a segurança dos moradores e visitantes na zona sul da cidade.

