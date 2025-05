Alerta de tempestades deixa Rio Grande do Sul sob alerta Estado enfrenta ventos fortes e possíveis alagamentos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 17h57 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Defesa Civil emite alerta para temporais no RS

O Rio Grande do Sul está sob alerta devido a condições climáticas severas, incluindo chuvas intensas, descargas elétricas e possibilidade de granizo. Em Manoel Viana (RS), ventos acima de 100 km/h causaram destruição em construções locais. Em Uruguaiana, várias árvores foram derrubadas pelos ventos fortes.

A previsão também destaca preocupação nas áreas oeste e metropolitana, onde as rajadas podem atingir até 80 km/h. A instabilidade é causada por uma frente fria avançando no estado, afetando regiões de calor intenso. A lembrança da tragédia climática ocorrida há um ano no estado aumenta a cautela entre os moradores diante das previsões meteorológicas.

Assista em vídeo - Defesa Civil emite alerta para temporais no RS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!