Ancelotti estreia como técnico da seleção brasileira contra o Equador Brasil busca melhorar posição nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 10h56

Jogo contra Equador marca estreia de Ancelotti como técnico da seleção brasileira

Carlo Ancelotti estreia nesta quinta-feira (5) como técnico da seleção brasileira em partida contra o Equador, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto ocorre em Guayaquil. Atualmente, o Brasil está em quarto lugar na competição com 21 pontos, enquanto o Equador ocupa a segunda posição com 23 pontos.

O técnico italiano ainda não revelou a escalação inicial para o jogo. A partida é crucial para as aspirações do Brasil de se classificar para o próximo mundial, aumentando a expectativa sobre como Ancelotti irá conduzir a equipe.

