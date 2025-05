Assalto com reféns a banco é registrado no Maranhão Criminosos armados atacaram agência e fugiram após explosão de caixas eletrônicos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 18h21 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos invadem banco, fazem reféns e explodem caixas eletrônicos no Maranhão

Um grupo de assaltantes fortemente armados invadiu uma agência bancária em Carolina, no sul do Maranhão, fazendo pelo menos seis pessoas reféns e explodindo caixas eletrônicos. As vítimas foram capturadas em um bar próximo e levadas em uma caminhonete que estacionou em frente ao banco no início da ação.

De acordo com informações da polícia, o grupo criminoso era composto por cerca de oito indivíduos. Após o roubo, os suspeitos incendiaram um veículo ao sair do bairro. Até o momento, nenhum dos criminosos foi detido, e não há confirmação sobre possíveis valores levados durante o assalto.

Assista em vídeo - Criminosos invadem banco, fazem reféns e explodem caixas eletrônicos no Maranhão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!