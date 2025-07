Balsa com carga elétrica naufraga no rio Tocantins Embarcação encalha em banco de areia próximo a Breu Branco; tripulantes resgatados Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h43 ) twitter

Balsa com postes de energia naufraga no rio Tocantins, no Pará

Uma balsa que transportava equipamentos para rede elétrica e caminhões naufragou no rio Tocantins, no Pará. A embarcação partiu de Marabá com destino ao Amazonas e encalhou em um banco de areia quando passava por Breu Branco, começando a afundar.

Os tripulantes foram resgatados por embarcações menores que estavam na área. A empresa responsável pela balsa está contabilizando os prejuízos e enviou equipes para retirar a carga do rio.

