Bruno Henrique falta a audiência da Justiça Desportiva

Apostas esportivas: Bruno Henrique falta a audiência online da Justiça Desportiva

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não compareceu à audiência online marcada pela Justiça Desportiva para investigar seu suposto envolvimento em um esquema de apostas. A sessão estava agendada para esta segunda-feira (26), mas o jogador optou por participar do treino do Flamengo.

A investigação apura a suspeita de que Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, em 2023. Essa ação teria beneficiado apostadores.

