Caixa-preta de avião que caiu na Índia é localizada Acidente aéreo resultou em mais de 260 mortes Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h06 )

Caixa-preta de avião que caiu na Índia é encontrada

Uma das caixas-pretas do avião que caiu na Índia foi encontrada. O acidente resultou em mais de 260 vítimas fatais. O dispositivo será analisado para esclarecer as causas do acidente.

O voo tinha como destino Londres e caiu sobre um alojamento médico logo após a decolagem. O único sobrevivente, um britânico de 40 anos, afirmou não saber como conseguiu escapar com vida.

