Câmara começa a discutir isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 Proposta visa desonerar contribuintes; votação está prevista para julho Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 10h59 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h59 )

A Câmara dos Deputados iniciou nesta terça-feira o debate sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, participa da comissão especial responsável pela análise. Representantes do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e da Fundação Getulio Vargas também estão presentes. O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto, solicitou a audiência e espera que a votação na Comissão Especial ocorra em 16 de julho.

