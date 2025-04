Campanha nacional de vacinação começa neta segunda (7) Ministério da Saúde busca imunizar crianças, gestantes e idosos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 12h30 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h30 ) twitter

Campanha nacional de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira (7)

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira com o objetivo de imunizar 90% do público-alvo. Este grupo prioritário inclui crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e idosos.

No ano anterior, a cobertura vacinal foi de 49% na região Norte e de 55% no restante do país. A vacina tem eficácia na prevenção de até 70% dos casos graves e mortes relacionadas à doença. Devido ao inverno amazônico, a campanha na região Norte começou em setembro.

