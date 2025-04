Chuvas intensas causam deslizamentos em Manaus durante inverno amazônico Três cidades no Amapá declaram emergência devido às inundações Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 17h49 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h49 ) twitter

Chegada do inverno amazônico provoca chuvas fortes e devastadoras na região Norte

A região Norte do Brasil enfrenta o inverno amazônico, caracterizado por chuvas intensas até maio. Em Manaus (AM), o bairro Nova Esperança sofre com enchentes agravadas pela falta de infraestrutura adequada. Muitas famílias perderam seus pertences e vivem em condições precárias. A prefeitura relatou três deslizamentos no último fim de semana, sem feridos registrados.

No Amapá, três cidades declararam situação de emergência devido às inundações que atingiram diversas residências. O governo estadual está oferecendo assistência humanitária aos afetados pelas chuvas.

