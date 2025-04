Chuvas no Rio de Janeiro deixam mais de 500 desalojados Municípios serranos registram chuvas três vezes acima do esperado Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 17h42 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h42 ) twitter

Mais de 500 pessoas estão desalojadas, no estado do Rio, por conta das fortes chuvas

Mais de 500 pessoas estão desalojadas no estado do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas. Em Angra dos Reis, a situação é crítica com 174 pessoas afetadas e uma situação de emergência declarada.

Na região serrana, Petrópolis registrou um volume superior a 300 milímetros de chuva em apenas 72 horas, enquanto Teresópolis superou os 400 milímetros no mesmo período. Essas condições elevam o risco de deslizamentos nas áreas afetadas. Além disso, Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, também sofreu significativos prejuízos devido às chuvas intensas.

