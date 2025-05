Clube de tiro na zona oeste de São Paulo é alvo de criminosos Câmera de segurança registrou veículo utilizado no crime Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 18h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil investiga roubo em clube de tiros na zona oeste de São Paulo

A Polícia Civil investiga um assalto ocorrido durante a madrugada em um clube de tiro na zona oeste de São Paulo. Trinta pistolas foram roubadas, e o veículo usado pelos criminosos foi capturado por uma câmera de segurança.

O clube estava fechado quando quatro assaltantes abordaram o filho do proprietário. Enquanto dois criminosos ficaram do lado de fora, outros dois forçaram a vítima a entrar no estabelecimento e abrir o cofre onde as armas estavam guardadas. Durante a ação, ele reagiu e foi baleado em uma das mãos, mas não corre risco de vida. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

Assista em vídeo - Polícia Civil investiga roubo em clube de tiros na zona oeste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!