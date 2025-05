Correios iniciam atendimento a vítimas de descontos indevidos do INSS Mais de cinco mil agências participam da ação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 18h23 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h23 ) twitter

Agências dos Correios começam a atender vítimas de descontos indevidos do INSS

Os Correios começaram nesta sexta-feira (30) a oferecer atendimento presencial para aposentados e pensionistas do INSS afetados por descontos indevidos. Mais de cinco mil agências estão envolvidas na iniciativa, com a lista completa disponível no site dos Correios. A parceria entre o INSS e os Correios visa auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades com os canais digitais do instituto.

Para ser atendido, o beneficiário deve apresentar um documento de identificação. Se não puder comparecer pessoalmente, pode nomear um representante legal com procuração autenticada. No primeiro dia de atendimento, foram registradas filas extensas e instabilidade no sistema, resultando em aglomerações nas agências.

