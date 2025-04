Cratera interdita trecho da Marginal Tietê em São Paulo Motoristas devem evitar a pista central e usar pistas alternativas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 12h50 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h50 ) twitter

Trecho da marginal Tietê, em São Paulo, continua interditado após abertura de cratera

Um segmento da pista central da Marginal Tietê, em São Paulo, permanece interditado após o surgimento de uma cratera durante uma forte chuva na tarde de quinta-feira.

Localizada próxima à ponte Atilho Fontana, no sentido rodovia Castelo Branco, a causa do buraco ainda não foi identificada. A área está completamente isolada e equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CIT) estão no local para gerenciar a situação. Motoristas são orientados a utilizar as pistas local e expressa como rotas alternativas para evitar o trecho bloqueado.

