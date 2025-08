Criança morre em ataque a carro de ex-PM em Duque de Caxias Gael Sampaio foi baleado enquanto estava com o tio, um ex-policial militar Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h20 ) twitter

Criança morre e mãe é baleada em ataque a ex-PM no Rio de Janeiro

Em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Gael Sampaio, uma criança de quatro anos, foi fatalmente baleado durante um ataque a um carro. O veículo pertencia ao tio da criança, um ex-policial militar presente no momento do crime.

O ataque ocorreu no final da tarde de quinta-feira, quando criminosos se aproximaram e dispararam contra o carro. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o policial reagiu e conseguiu atingir um dos suspeitos. Este suspeito foi posteriormente preso em um hospital onde recebia tratamento médico. A mãe de Gael também foi ferida pelos disparos e está internada em estado grave.

