Criminosos sequestram ônibus após operação policial no Rio Madureira enfrenta violência com sequestro de ônibus e protestos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h37 )

Sobe para 19 o número de ônibus sequestrados na zona norte do RJ

No Rio de Janeiro, criminosos sequestraram 19 ônibus em Madureira, zona norte, como resposta a uma operação policial no Morro da Serrinha que resultou na morte de um suspeito na última segunda-feira (14). Os veículos foram usados como barricadas para dificultar o acesso das forças policiais, com as chaves retiradas e passageiros obrigados a desembarcar.

A principal avenida do bairro ficou interditada nos dois sentidos devido à ação dos criminosos. Em meio à crescente violência, moradores locais realizaram protestos pedindo paz na região.

