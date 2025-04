Custo da cesta básica aumenta em 14 capitais brasileiras Porto Alegre registra alta de 2,85% em março Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 12h45 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Custo da cesta básica sobe em 14 capitais brasileiras em março

O custo da cesta básica subiu em 14 capitais brasileiras no mês de março, com destaque para as capitais da região sul do país. Em Porto Alegre, a média é de R$ 791,64, com um aumento de 2,85% em relação a fevereiro.

Os principais responsáveis por essa alta são o café, o tomate e o leite integral. São Paulo ainda é a capital com o maior valor médio da cesta básica no país, custando R$ 880,72.

Assista em vídeo - Custo da cesta básica sobe em 14 capitais brasileiras em março

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!