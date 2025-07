Deputado federal Júnior Mano é alvo de operação da PF por fraude em licitações 15 mandados de busca foram cumpridos no Ceará Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h38 ) twitter

Deputado federal Júnior Mano é alvo de operação da PF por fraude em licitações e desvio de emendas

A Polícia Federal realizou uma operação na Câmara dos Deputados para investigar desvios de recursos públicos em municípios do Ceará. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, incluindo no gabinete do deputado federal Júnior Mano.

Os suspeitos são acusados de integrar uma organização criminosa que manipulou a liberação de verbas por meio de fraudes em licitações e contratos administrativos. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 55 milhões em contas bancárias ligadas à investigação. Em nota, a assessoria do deputado Júnior Mano negou qualquer envolvimento dele no esquema.

Assista ao vídeo - Deputado federal Júnior Mano é alvo de operação da PF por fraude em licitações e desvio de emendas

