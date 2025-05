Desemprego cresce em 12 estados do Brasil no início do ano Pernambuco e Bahia registram as maiores taxas de desocupação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h03 ) twitter

Taxa de desemprego medida pelo IBGE sobe em 12 estados do país no primeiro trimestre

A taxa de desemprego no Brasil aumentou para 7% no primeiro trimestre do ano, conforme dados do IBGE. Este crescimento foi observado em 12 estados, com Pernambuco e Bahia apresentando as maiores taxas de desocupação.

A média nacional de desemprego subiu em comparação ao trimestre anterior, quando estava em 6,2%. A desocupação entre mulheres alcançou 8,7%, enquanto entre homens foi registrada em 5,7%.

