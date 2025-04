Desemprego no Brasil atinge menor índice desde 2012 Primeiro trimestre de 2025 registra aumento na taxa de desemprego e criação de empregos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 18h10 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h10 ) twitter

Taxa de desemprego sobe e chega a 7% no primeiro trimestre de 2025

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7% no primeiro trimestre de 2025, deixando cerca de 7,7 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Apesar do aumento, este é o menor índice para o período desde 2012, conforme divulgado pelo IBGE.

O Ministério do Trabalho informou que em março foram criadas mais de 71 mil novas vagas. No acumulado dos três primeiros meses do ano, o saldo foi positivo com mais de 650 mil novos empregos formais com carteira assinada.

