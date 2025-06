Discussão sobre aumento do IOF enfrenta resistência no Congresso Oposição organiza reunião para barrar elevação do imposto

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 10h47 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share