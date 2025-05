Dois integrantes de torcida organizada são presos em Goiás após tiroteio Suspeitos de atirar contra torcida rival foram detidos pela polícia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 17h49 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h49 ) twitter

Dois integrantes de torcida organizada são presos em Goiás, e adolescente é apreendido

Em Goiás, dois integrantes de uma torcida organizada foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação da Polícia Civil. Eles são suspeitos de atirar contra membros de uma torcida rival. Segundo a polícia, um dos homens presos seria o condutor da moto usada no crime.

De acordo com a investigação, no dia 16 de março, integrantes da Torcida Organizada Força Jovem dispararam contra torcedores rivais após a semifinal do Campeonato Goiano. Uma pessoa foi baleada. Agora eles podem responder por associação criminosa e tentativa de homicídio.

