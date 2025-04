Entregador que ajudava moradores de rua é atropelado por adolescente em Maringá (PR) Adolescente dirigia carro do pai sem permissão; vítima está fora de perigo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 18h12 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que entregava lanche a moradores de rua é atropelado por adolescente no PR

Um entregador que distribuía alimentos para pessoas em situação de rua foi atropelado em Maringá, Paraná. O acidente foi causado por um adolescente de 16 anos que dirigia em alta velocidade o carro de luxo do pai, sem permissão. A vítima sofreu traumatismo craniano e ferimentos na perna, mas está fora de perigo.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do caso. O entregador estava realizando suas atividades de bicicleta no momento do atropelamento.

Assista em vídeo - Homem que entregava lanche a moradores de rua é atropelado por adolescente no PR

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!